Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşıyla, açıklamalarıyla, sesiyle ve klipleriyle fazlaca gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti.

LOS ANGELES'A UÇTU

İngilizcesini geliştirmek için böyle bir karar alan Tilki, bu uğurda son sınıfta olmasına rağmen lise kaydını bile dondurdu.

Henüz dil okulunu seçmeyen Tilki, uygun okul bulmak için Los Angeles'a uçtu.

9 ARALIK'A KADAR OKUL SEÇMESİ GEREKİYOR

Genç şarkıcı, 9 Aralık'a kadar okul seçme ve kayıt işlemlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Genç şarkıcıya Amerika seyehatinde, annesi Havva Tilki eşlik ediyor.