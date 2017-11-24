Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Altan Düzyatan, 2011 yılında Burcu Esmersoy’la Reklam filminde oynadığı Vakıfbank’ın, altı yıl sonra tekrar marka yüzü oldu. Bankanın teklifine “Evet” diyen oyuncu, ilk reklam filmini ise geçtiğimiz günlerde çekti. Bu yıl dördüncü sezonu yayınlanan ‘Diriliş: Ertuğrul’ dizisiyle ekrana gelen Düzyatan’ın, firmayla bir yıllık anlaşma yaptığı ve dizi için uzattığı sakallı haliyle kamera önüne geçtiği öğrenildi.

Yıl içinde dört reklam filmi çekecek olan oyuncunun, yaklaşık 6 milyon TL’ye anlaştığı öğrenildi. Çorlu’da bir yol üzerinde çekilen reklamda, Düzyatan tek başına oynadı.

Düzyatan’ın başrolünü oynadığı ve bu yıl dördüncü sezonuyla TRT1’de ekrana gelen ‘Diriliş: Ertuğrul’un önceki akşam yayınlanan 96’ncı bölümü, tarihi bir başarı yakalayarak reyting listesine damgasını vurdu.

Özeti, ikinci sırada yer alan dizi, Total’de yüzde 16.40 reyting ve yüzde 34.69 izlenme oranı, AB’de ise yüzde 20.53 reyting ve yüzde 42.02 izlenme oranıyla zirveye oturdu.

Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayan projenin senaristi Mehmet Bozdağ da sosyal medyadan, “Diriliş Ertuğrul’dan tarihi rekor... Teşekkürler Türkiye...” notunu paylaştı.