Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks evlerine, arabalarına hatta uçaklarına alışık olduğumuz ünlü isimlerden farklı bir hayat süren oyuncu Asena Tuğal önceki gün Levent'ten Mecidiyeköy'e giden halk otobüsüne bindi.

DAHA ÖNCE DE BİSİKLETE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kalabalık otobüste ayakta yolculuk eden Asena muhabirlere el salladı. Oyuncu daha önce bisikletle görüntülenmiş "İstanbul trafiğinde araba kullanmak delilik" demişti.

"HERKES BİSİKLETE BİNSİN"

Asena Tuğal arabasını satıp elektrikli bisiklet almıştı ve , "Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 zam geldi, bence herkes bisiklete geçmeyi düşünsün" demişti. Oyuncu sözlerine, "Çevreye de zarar vermiyorsun. Arabayı sattım 1 yıldır elektrikli bisiklete biniyorum. Şehir içinde çok rahat. Aynı anda spor yapmış oluyorsun. Bence herkes yavaş yavaş geçmeli bisiklete" diye devam etmişti.

ASENA TUĞAL KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu Asena Tuğal, 2000'den itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra ise, Star TV ekranlarında 2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçilen Asena Tuğal, Miss International yarışmasında "Miss Smile" ödülü kazandı.

Spor alanında da başarısı olan oyuncunun, kürek sporunda uluslararası dereceleri bulunuyor. Ayrıca Tekvando sporunda da siyah kuşak. Ve bu sayede ülkemizi Milli Takım kadrosuyla geçmiş yıllarda temsil etti. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Asena Tuğal, 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal Filinta, Kertenkele Yeniden Doğuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldı. Asena Tuğal son olarak TRT 1'de yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde rol aldı.







