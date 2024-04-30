Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi

Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden ‘Yürüyen Adam’ lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı. Turan’ın cenazesine yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray-Ankara karayolu üzerinde canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu feci kazada hayatını kaybeden Neşet Turan, Kayseri’de toprağa verildi.

Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi - 1. Resim

CZN BURAK İLE GÖRÜŞECEKTİ

CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a geçtiğimiz akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. 

Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi - 2. Resim

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi - 3. Resim

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Turan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dış ticaret açığında iyileşme, turizm gelirinde rekor! Bakan Şimşek'ten ilk yorumABD polisi, Filistin'e destek gösterisine katılan kadının başörtüsünü zorla çıkarttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı - MagazinUzun süre sonra ortaya çıktı, gören herkes aynı yorumu yaptıSeda Bakan’dan ‘baby shower’ yorumu! Sözleri alkış topladı: Kültürümüze aykırı - MagazinGündem olan 'baby shower' yorumu! Sözleri alkış aldıMüge Anlı’da aranan Kaan Çam bulundu! İşte ilk sözleri: Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum - MagazinÜnlü oyuncuyu aramak için evden kaçmıştı! Sevindiren gelişmeSertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz - MagazinEleştirilere imalı cevap: Tanıyamamış olabilirsiniz...Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Ali Sürmeli bu evde yaşıyor! 13 dönüm arsayı 1000 dolara almış - MagazinÜnlü oyuncu bu evde yaşıyor! Arsayı aldığı fiyat şaşırtıyorTahliye kararına itiraz! Nihal Candan yeniden cezaevine girebilir - MagazinTahliye kararına itiraz! Yeniden cezaevine girebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...