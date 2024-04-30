Canlı yayında kamyon çarpmıştı: Fenomen Neşet Turan’ı yakınları toprağa verdi

Canlı yayın yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden ‘Yürüyen Adam’ lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan son yolculuğuna uğurlandı. Turan’ın cenazesine yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray-Ankara karayolu üzerinde canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu feci kazada hayatını kaybeden Neşet Turan, Kayseri’de toprağa verildi.

CZN BURAK İLE GÖRÜŞECEKTİ

CZN Burak ile görüşmek için 8 gün önce Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a geçtiğimiz akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Turan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.