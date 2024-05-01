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Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu, Türk dizi tarihine damga vuran Ezel dizisinin meşhur "Her ihanet sevgiyle başlar" repliğini yeniden seslendirdi. İmirzalıoğlu'nun videosu dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Türk televizyon tarihine damga vuran 2009 yılında yayın hayatına başlayan Ezel dizisi aradan geçen yıllara rağmen hala beğeniyle izlenmeye devam ediyor. 

Kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi efsane isimleri barındıran dizi 2011 yılında seyirciye veda etmişti. 

Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi - 1. Resim

"HER İHANET, SEVGİYLE BAŞLAR"

Replikleri hala konuşulan dizinin hayranları Kafa TV'nin yeni yayınıyla heyecanlandı.

Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi - 2. Resim

Youtube kanalının 'FENOMEN' başlıklı bölümünün konuğu olan Kenan İmirzalıoğlu,  Ezel dizisindeki meşhur repliğini yeniden seslendirdi.

Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi - 3. Resim

"Her ihanet, sevgiyle başlar" repliğini seslendiren İmirzalıoğlu'nun hayranları programın fragmanını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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