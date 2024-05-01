Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kenan İmirzalıoğlu, Türk dizi tarihine damga vuran Ezel dizisinin meşhur "Her ihanet sevgiyle başlar" repliğini yeniden seslendirdi. İmirzalıoğlu'nun videosu dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Türk televizyon tarihine damga vuran 2009 yılında yayın hayatına başlayan Ezel dizisi aradan geçen yıllara rağmen hala beğeniyle izlenmeye devam ediyor.
Kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi efsane isimleri barındıran dizi 2011 yılında seyirciye veda etmişti.
"HER İHANET, SEVGİYLE BAŞLAR"
Replikleri hala konuşulan dizinin hayranları Kafa TV'nin yeni yayınıyla heyecanlandı.
Youtube kanalının 'FENOMEN' başlıklı bölümünün konuğu olan Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliğini yeniden seslendirdi.
"Her ihanet, sevgiyle başlar" repliğini seslendiren İmirzalıoğlu'nun hayranları programın fragmanını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi