Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisindeki meşhur repliği yeniden seslendirdi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Mayıs 2024 14:37 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 14:40 - Güncelleme:

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Kenan İmirzalıoğlu, Türk dizi tarihine damga vuran Ezel dizisinin meşhur "Her ihanet sevgiyle başlar" repliğini yeniden seslendirdi. İmirzalıoğlu'nun videosu dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.