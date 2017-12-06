Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son albümü “Canımın İstanbul Köşesi”ni 1996 yılında piyasaya çıkaran Erdal Çelik, kariyerine proje albümlerdeki yorumları ve aralıksız sahne performansları ile devam etti. Uzun süre yurt dışında yaşayan sanatçı, yeni şarkılar yazarak zengin bir repertuvar oluşturdu. Bu şarkılardan biri olan, söz ve bestesi Erdal Çelik’e, düzenlemesi Selim Öztürk’e ait “Ve Hayatımda...”nın kayıtları İstanbul Marşandiz Stüdyolarında yapıldı. “Ve Hayatımda...”yı Amerika’da yaşadığı dönemde bir tren yolcuğunda yazan Erdal Çelik, bu şarkının kendisine yol arkadaşlığı yaptığını ve dinleyenleri için de yol arkadaşı olması istediğini dile getirdi. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Bodrum’da kamera karşısına geçen Erdal Çelik, yeni görüntüsüyle de dikkat çekiyor.