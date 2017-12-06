Son albümü “Canımın İstanbul Köşesi”ni 1996 yılında piyasaya çıkaran Erdal Çelik, kariyerine proje albümlerdeki yorumları ve aralıksız sahne performansları ile devam etti. Uzun süre yurt dışında yaşayan sanatçı, yeni şarkılar yazarak zengin bir repertuvar oluşturdu. Bu şarkılardan biri olan, söz ve bestesi Erdal Çelik’e, düzenlemesi Selim Öztürk’e ait “Ve Hayatımda...”nın kayıtları İstanbul Marşandiz Stüdyolarında yapıldı. “Ve Hayatımda...”yı Amerika’da yaşadığı dönemde bir tren yolcuğunda yazan Erdal Çelik, bu şarkının kendisine yol arkadaşlığı yaptığını ve dinleyenleri için de yol arkadaşı olması istediğini dile getirdi. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Bodrum’da kamera karşısına geçen Erdal Çelik, yeni görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Erdal Çelik, 21 yıl sonra yeni şarkıyla döndü
06.12.2017 - 06:27 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hayatımıza girdiği 1990’lı yıllardan bu yana, yorumu ve performansıyla özel erkek vokaller arasında yer alan Erdal Çelik, 21 yıl aradan sonra solo teklisi “Ve Hayatımda...”yı geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle bütün dijital platformlar, radyolar ve müzik kanallarında yayımladı.
Etiketler : Erdal Çelik,
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