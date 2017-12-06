Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yol Ayrımı” filmi ile 7 yıl aradan sonra seyirciyle buluşan oyuncu Şener Şen, geçen günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Usta oyuncu adına açılan @senersenenresmi adresini kullanarak eylül ayından beri insanları dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Ünlü sanatçının, adına açılan hesabı kullanan kişinin takipçilerini beraber film izlemeye çağırdığını öğrenince savcılığa gittiği belirtildi.

Uyarılara rağmen kullanılmaya devam edilen hesabın kapatılmasını isteyen Şen, yakın çevresinden de adına açılan hesabın sahte olduğunun duyurulmasını istedi.

Profilinde “açtığı diğer Şener Şen resmi hesabıdır” yazan, ayrıca facebook ve instagram’da sahte hesapları da tanıtan kişinin, 12 bin takipçisinin olması ise dikkat çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz da, dün gece sosyal medya sayfasından “Hanımlar beyler, Şener abinin Twitter hesabı yok. Açılan sahte hesaptır” duyurusunu yaptı. (Medyatava)