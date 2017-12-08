Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda “Kurtlar Vadisi Darbe” hakkında yapılan yorumlarla hakaret suçunu işledikleri iddia edilen Nihat Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nihat Doğan, Bircan İpek, Ömür Varol, Cihad Zembat ve Gülşah Saraçoğlu duruşmaya katılmazken, Necati Şaşmaz müşteki sıfatıyla salonda hazır bulundu.

“Ben iftira ve hakarete uğradım”

Duruşmada söz alan Necati Şaşmaz, “Ben iftira ve hakarete uğradım, şikayetçiyim. Suçtan kaynaklı maddi hasarım vardır. Söz konusu dizinin yayın yapamayacağı şeklinde iftira atıldıktan sonra görüştüğümüz kanallardaki insanların etkilenmesi ve o dönemde kuru ile yaş ayrılamadığı için hangi durumda olduğumuz şüphesi oluştu. Dizimizin yayın döneminde sorunlar oluştu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası açtık” dedi.

“300 bin TL’lik tazminat davamız da vardır”

Şaşmaz’ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu, “Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılmak istiyoruz. Tazminat miktarı 300 bin TL’lik bir tazminat davamız da vardır” şeklinde konuştu.

“En büyük zarar Kurtlar Vadisi’ne verilmiştir”

PANA Film avukatı ise, şirket olarak maddi manevi zarara uğradıklarını belirterek, “En büyük zarar ‘Kurtlar Vadisi’ne verilmiştir. Kanallarla görüşmelerde bazı sıkıntılar yaşanmış. Şirketin çekmiş olduğu ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filminin izlenme sayısı öncekine göre azalmıştır. Buna sanıkların sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. Bu da şirketin maddi zararını ortaya koymaktadır. Ayrıca ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi vizyona girmeden önce bu algının kasıtlı olarak oluşturulduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatı, müvekkillerinin Avrupa yakasında bulunan bir TV kanalında canlı yayında oldukları gerekçesiyle duruşmaya katılamadıklarını belirterek, ifadelerinin Çağlayan Adliyesi’nde alınmasını talep etti. Bunun üzerine Şaşmaz’ın avukatı Alioğlu, sanıkların mahkemeye usulüne uygun gelmediklerinden dolayı haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, sanıkların Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermeleri talebini reddederek, sanıkların zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat müşteki sıfatıyla bulunurken, Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda şüpheliler tarafından "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosunda FETÖ terör örgütüne mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ'den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ terör örgütünce yapılan 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği" şeklindeki iddiaların farklı tarihlerinde yinelenerek tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.

Şüpheliler Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.