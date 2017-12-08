2012 yılında evlenen Tolga Güleç ile Yeliz Şar, bu Sabah Kartal Adliyesi’nde görülen davayla boşandı.Yeliz Şar, boşanma sonrası “Bundan sonra dostça görüşmeye devam edeceğiz” dedi.Ünlü çift, geçtiğimiz ay tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı.
 