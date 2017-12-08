2012 yılında evlenen Tolga Güleç ile Yeliz Şar, bu Sabah Kartal Adliyesi’nde görülen davayla boşandı.Yeliz Şar, boşanma sonrası “Bundan sonra dostça görüşmeye devam edeceğiz” dedi.Ünlü çift, geçtiğimiz ay tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı.
Tolga Güleç ile Yeliz Şar boşandı
08.12.2017 - 21:38 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncular Tolga Güleç ile Yeliz Şar, 5 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.
2012 yılında evlenen Tolga Güleç ile Yeliz Şar, bu Sabah Kartal Adliyesi’nde görülen davayla boşandı.Yeliz Şar, boşanma sonrası “Bundan sonra dostça görüşmeye devam edeceğiz” dedi.Ünlü çift, geçtiğimiz ay tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı.
Etiketler : Ünlü oyuncular,Tolga Güleç,Yeliz Şar,magazin haberleri,
525841 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/525841.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER