Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeteneğiyle, taklitleriyle, yaptığı şovlarla her kesimden insanın beğenisini kazanan Sefa Doğanay’ı ilk olarak, “Yetenek Sizsiniz” programıyla tanıdık. Daha sonra başarı merdivenlerini tırmanan Doğanay, kısa zamanda Türkiye’nin aradığı bir komedyen oldu. Çekmeköy 2023 dergisine röportaj veren Sefa Doğanay “Kendimi toplumun içinden biri olarak görüyorum” diyor. Soner Kartal’ın sorularını cevaplandıran Doğanay, nasıl komedyen olduğunu, yeteneğini, planlarını şöyle anlattı...

¥ Ev, okul, havaalanı, sahne ve otel arasında geçen bir hayatım var. Bu tempomu seviyorum.

¥ Yolda insanlar beni görünce evladı, abisi, kardeşi, torunu gibi seviyor. Zaten komedyenin beslendiği yer halk ve halkın içerisindeki mizahtır. Halktan kopması gibi bir durum olamaz.

¥ Taklit kabiliyetim küçük yaşlardan beri var. Bir yaşında babamın ilaç içmesini, yürüyüşünü taklit edermişim. İlkokul ve ortaokulda öğretmenlerin tiplemelerini yapardım. Lisede ise küçük çaplı stand-up gösterilerim olurdu.

¥ Canlandırdığım, taklidini yaptığım 50’den fazla tip var. Bu sayı sürekli artıyor.

¥ Taklit yaparken zorlandığım çok oldu. Bülent Ersoy gibi şarkı söylemek, Emrah gibi dik seslere çıkabilmek ya da Sibel Can’ın ses tonunu yakalayabilmek neredeyse bir yılımı aldı. Defalarca ses tellerimi kanatmışımdır.

¥ Tiplemelerini yaptığım ünlülerin hiçbirinden olumsuz tepki almadım. Aksine seyreden bütün sanatçıların çok beğendiğini duydukça, iyi ki bu işi yapıyorum dedim.

¥ Ünlü olmadan önce gittiğim birçok oyunculuk ajansı, sanat atölyeleri gibi yerlerde kapılar bir bir yüzüme kapanmıştı.

¥ Yarışmada birinci olduktan sonra benimle alay eden herkesin yüzündeki ifade değişti. İnsanın hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğine gönülden inanırım.

¥ Her insan mesleğiyle ilgili başarısızlık endişesi yaşar. Allah ne yazdıysa onu yaşarız.