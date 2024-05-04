Şahane Hayatım dizisi reytinglere yenik düştü! İşte final tarihi

Now TV’de izleyici ile buluşan Şahane Hayatım dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde yetersiz kalan yapım, ikinci sezon onayı alamadığı için 30. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cevadzade, Sumru Yavrucuk gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Şahane Hayatım final yapıyor.

İlk bölümü 1 Kasım 2023’te yayınlanan ve çarşamba akşamı izleyici ile buluşan Şahane Hayatım için beklenmedik final kararı çıktı. Dizinin yeni sezon için onay alamadığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşam 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda edecek.

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur’la görüntüleri ifşa olan Didem, Şebnem ve Melisa’ya karşı harekete geçer. Ve ikisini hedef alan bir video paylaşır. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırır. Videoyu hazmedemeyen Şebnem, Didem’i en yumuşak karnından vurmaya karar verir. Mange’yi Didem’in elinden alır. Onur ise Didem’le görüntülerini çeken Ahmet’i tuzağa düşürür. Köşeye sıkışan Ahmet, Mesut’tan yardım ister. Mange’yi kaybeden Didem intikam duygusuyla iyice bilenir ve Şebnem’in evini alması için Onur’a baskı kurar. Evde Şebnem’in yaşamasını zaten istemeyen Onur evi tahliye etmesi için Şebnem’e ihtar gönderir. Çaresiz kalan Şebnem’e yine en büyük çareyi Mesut bulur.