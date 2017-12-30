Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Işın Karaca, dijital müzik platformlarında şarkıların “tıklanma” sayısının umurunda olmadığını belirtti. 2017'de çok sayıda şarkı ürettiğini ifade eden Karaca “Kendi şirketim olduğu için çok özgürüm ve bu yüzden çok mutluyum. Yeni yılda kardeşim Serdar'a albüm yapacağım. Yeni isimlere fırsat vermek istiyorum” dedi. Dijital müzik platformlarında şarkıların tıklanma sayısını önemsemediğini vurgulayan Işın Karaca, şunları söyledi: Şarkının tıklanması ya da çok indirilmesi umurumda değil. İnsanların bunu çok büyük bir başarı gibi göstermesine anlam veremiyorum. Çok tıklanmak sana iş olarak dönüyor mu ona bakacaksın. Yılda ne kadar konser veriyorsun esas önemli olan budur. Çünkü YouTube’dan gelecek tıklanma meblağları çok ufak. Biz sahneden para kazanıyoruz. Ne kadar sahne yapıyorsun, ne kadar talep alıyorsun, gerçek başarını bu gösterir. Ben o tıklanma kavgalarının içinde olmak istemiyorum. Herkes kendini kraliçe ya da birinci ilan ediyor. Ben sadece işime bakarım. Geçtiğimiz yıl Tuğrul Odabaş ile evlenen şarkıcı “Yuvamda huzur istiyorum. Eve geldiğimde başımı omzuna yaslayacağım bir kocam olması benim için en büyük zenginlik. Bu saatten sonra huzurdan başka bir şey istemiyorum” diye konuştu. “Bize de Bu Yakışır” şarkısının klibinde ailesi ile kamera karşısına geçen Işın Karaca “Çocuklarım büyüdüğünde onlara güzel bir hatıra kalsın istedim. Benim için ailem her şeyden önemli" diye konuştu.