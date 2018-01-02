Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Tatlıtuğ, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili biriminin bulunduğu 7. kata çıktı.



Tatlıtuğ, anapara ve faiziyle birlikte 3,5 milyon liraya yakın vergi borcu olduğunu öğrendikten sonra bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. ile ilgili suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.