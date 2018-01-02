Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Tatlıtuğ,  soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili biriminin  bulunduğu 7. kata çıktı.
 
Tatlıtuğ, anapara ve faiziyle birlikte 3,5 milyon liraya yakın vergi  borcu olduğunu öğrendikten sonra bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. ile  ilgili suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi  hakkında soruşturma başlatılmıştı.