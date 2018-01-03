Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü pop şarkıcısı Hande Yener'in yılbaşı konseri olaylı geçti. Ünlü şarkıcı Hande Yener, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir otelde sahne aldı. İddiaya göre organizatör, 2 bin 800 kişi kapasiteli salona, 4 bin 500 bilet satınca ortalık karıştı. Salona giremeyenlerle organizatörler arasında kavga çıktı. Organizatör dövülünce araya otelin güvenlik görevlileri ile polis girdi. Şikâyet üzerine organizatör gözaltına alındı. Yaşanan olaylardan dolayı özür dileyen Hande Yener, kanuni yollara başvuracağını açıkladı. Yener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Organizatörler tarafından otel ka-pasitesinin çok üstünde bilet satışı yapıldığı için gelen misafirlerimize karşı son derece mahcup olduk. 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500'e yakın bilet satışı yapıldığı için organizasyonu yapanlara ve bütün sorumlulara dava açmak için başvuracağız... Yılbaşı günü sevenlerimi ve beni zor durumda bırakan bu kişilere karşı, hakkımızı mahkemede arayacağız. Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen, 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum..." dedi.