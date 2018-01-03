Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ve senaryosunu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yazdığı Arif V 216 filminin lansmanı gerçekleştirildi. 5 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen filmin Levent’te bir AVM’deki sinema salonunda gerçekleştirilen lansmanına, ünlü komedyan Cem Yılmaz’ın yanı sıra ünlü oyuncular Ozan Güven, Zafer Alagöz, Can Yılmaz ve film yönetmeni Kıvanç Baruönü katıldı.

“İLK TEPKİLER AŞIRI OLUMLUYDU”

Lansman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Filmimiz Cuma günü vizyona giriyor. Gönlümden geçen bütün sinemaseverlerin zevk alacağı, gerçekten salondan mutlu ayrılacağımız güzel ve eğlenceli bir film olmasıdır. Dün akşam çok da dar bir grup izledik. Yine yazar arkadaşlar vardı. İlk tepkiler aşırı olumluydu. Bizim de duygumuz olumlu yönde. Kadronun büyük olması nedeniyle beklenti içerisine girilmesi kısmıyla ilgilenmiyorum. En pahalı yapımlardan bir tanesi. Para yatıran bizim yapımcımız gayet cömert, keşke tüm yapımcılar öyle olsa. Çünkü bizim yapmak istediklerimiz böyle şeyler. Bunlar da bütçeyi etkiliyor ama bir filmin pahalı olması filmin iyi olduğu anlamına gelmez. Filmin bütçesiyle ilgili bir promosyon yapmak derdinde değiliz. Filmimiz çok pahalı konu değil. Film güzel olduğu için çok kişiye ulaşmasını isterim” dedi.

“BU BENİM EN İYİ FİLMİM”

Filmin muhasebesine bakmadığını ifade eden Yılmaz, “Senelerdir aynısını yaşıyorum beni kasada oturuyor zannediyorlar. Bu film benim yazdığım en iyi senaryodur. Dolayısıyla rahatlıkla en iyi filmimdir. Her Şey Çok Güzel Olacak filmi yirminci senesinde. Bizim izlediğimiz sevdiğim büyük filmler 15 sene dayanan filmlerdi. Bakmayın ki Arif V 216 2018’de çıkıyor. Bu film 2025’de de izlenecek. Amacımız klasik olmak ve iyi hatırlanmak istiyoruz. Bundan sonra Erşan Kuneri olabilir neden olmasın” ifadelerini kullandı.

“BENİM SANSÜRLE BİR SIKINTIM YOK”

“Benim sansürle bir sıkıntım yok” diyen Yılmaz, “Mesela bizim film 13 yaştan yemiş. 28 yaştan da yiyebilirdi. Ben kanunu ve kuralı anlamlı bulan bir insanım ama amacın ne olduğu önemlidir. Mesela uyarılış şekli çocukları şiddetten koruma oluyor. Neyin zararlı olduğuyla ilgili fikirler karışık. Öpüşmek mi daha zararlı yoksa aracı uzaktan taramak mı bilmiyorum. Benim de 5 yaşında bir çocuğum var. Ben 2 insanın öpüşmesini görmesinden dolayı rahatsız olmam” şeklinde konuştu.

“BÜTÜNÜNÜ SEYREDİNCE O DUYGU FARKLIYDI, ÇOK EMEK VERDİK”

Ozan Güven ise şunları kaydetti:

“2 senenin sonunda artık akşam gala var herkes filmi seyredecek. Tabi filmi yapmanın amacı çok sevilsin ve izlensin. Bu amaç dışında bir film yapılmıyor. Çok da güzel bir film oldu. Filmin son bitmiş halini biz de dün misafirlerle beraber izledik. Ben filmde çok duygulandım. Bütününü seyredince o duygu farklıydı, çok emek verdik. Hakikaten seyirciye değer veren bir film olduğu için çok rahatız. Hikayesiyle, oynayan oyuncularıyla 2 saat şahane vakit geçirecekler” diye konuştu.