Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin yaptığı, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu dizide Çehre, güçlü, zeki ve dominant bir anne olan ‘Olcay Çifthanlı’ karakterine hayat veriyor. Alımlı ve zeki bir kadın olan Olcay Çifthanlı, varlıklı bir ailenin kızıdır.
Nebahat Çehre'nin yeni rolü belli oldu
05.01.2018 - 02:54 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Nebahat Çehre, yakında Show TV’de seyirciyle buluşacak olan ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisiyle ekranlarda yeniden boy gösterecek.
Etiketler : nebahat çehre,
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