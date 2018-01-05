Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin yaptığı, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu dizide Çehre, güçlü, zeki ve dominant bir anne olan ‘Olcay Çifthanlı’ karakterine hayat veriyor. Alımlı ve zeki bir kadın olan Olcay Çifthanlı, varlıklı bir ailenin kızıdır.