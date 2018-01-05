Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı. Danışır'ın yardıma muhtaç hali yürekleri dağladı.

"BEN UNUTULACAK ADAM DEĞİLİM"

Abdülhamit Danışır, zor duruma düşmesiyle alakalı olarak "Ben unutulacak adam değildim. Beni unutmasınlar. Ünlü bir adamım ama şansım yok." dedi.

YONCA EVCİMİK'TEN YARDIM İSTEDİ

Danışır, Çılgın Bediş'in başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten de yardım istedi.

Abdülhamit Danışır böyle görüntülendi;