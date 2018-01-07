Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadise 5 yıldır Cem Yılmaz’a ait Levent’teki Loft’ta oturuyordu. Her ay 5 bin dolar (19 bin lira) kira ödüyordu. Kur yükselince kira arttı. Hadise “Bu parayı ödemeye can dayanmaz” diyerek burayı boşalttı. Hadise “İsteseydim, Cem bana bir kolaylık yapardı. Ama ayıp olacağını düşündüm, pazarlıktan vazgeçtim” dedi. (Posta)