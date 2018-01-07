Hadise 5 yıldır Cem Yılmaz’a ait Levent’teki Loft’ta oturuyordu. Her ay 5 bin dolar (19 bin lira) kira ödüyordu. Kur yükselince kira arttı. Hadise “Bu parayı ödemeye can dayanmaz” diyerek burayı boşalttı. Hadise “İsteseydim, Cem bana bir kolaylık yapardı. Ama ayıp olacağını düşündüm, pazarlıktan vazgeçtim” dedi. (Posta)
Cem Yılmaz'ın evi Hadise'ye pahalı geldi
07.01.2018 - 22:50 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun süredir Cem Yılmaz'ın evinde kalan Hadise, kur yükselince evi boşaltmak zorunda kaldı.
Etiketler : Cem Yılmaz,hadise,
534328 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534328.aspx
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