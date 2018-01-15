Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90'lı yılların efsane pop müzik döneminin en önemli figürlerinden olan Demet Sağıroğlu, Ankara'daki bir AVM'de sevenlerinin karşısına çıktı. Unutulmaz şarkılarını seslendiren ve bol bol selfie çektiren Sağıroğlu, bir süredir müzik sektöründen uzak kalmasıyla ilgili "Müzik sektöründeki bazı isimlere kırgınlıklarım, küskünlüklerim oldu. Bu da kendimi geri çekmeme neden oldu" açıklamasını yaptı.

DÖNÜŞ İMASI

"Bu yaşta bile sektörle ilgili Pollyannacı düşünüyorum. Ancak öyle olmadığını gördüğüm için bazı ümitlerim kırılıyor" diyen Sağıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen insan alıp başını gitmek istiyor. Bu tarz insanlardan uzaklaşmak istiyor. Sonra da dinleyicilerin ilgisiyle güç ve güven kazanıp tekrar dönüyor. 90'lı yılların diğer popüler isimlerin çok azıyla görüşüyorum. Manevi kırgınlıklar oluyor bende. Hiçbir zaman kimseyle rekabetim olmadı. Herkesin başarısıyla gurur duyan bir insanım. Ancak yakın bulduğum arkadaşlarımdan aynı şeyi görmediğim için kırgınlıklar yaşadım."