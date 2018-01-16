Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise, Osmaniye'deki tesis açılışı için konser verdi. Sesini duyamayan Hadise'nin sinirli anları kameraya yansıdı.

AGRESİF TAVIRLARI KAMERALARA YANSIDI

Sinirli haline alışık olmadığımız Hadise'nin sahnede agresif tavırlar sergilemesi herkesi şoke etti. Hadise'nin el ve kol haraketlerinden ne kadar sinirlendiği kameralardan kaçmadı.

DEVLET BAHÇELİ TELEFONLA ARAMIŞ

Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'deki açılış töreni sonrasında Hadise'yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz'u telefonla arayıp konsere kalamadığı için üzüntülerini iletti.