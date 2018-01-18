Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni olan ve 5,5 milyon takipçiye sahip Youtuber Enes Batur, kendi hayat hikayesinden izler taşıyan ilk uzun metrajlı filmi, 'Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?'nin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gösterimin yapılacağı sinema salonunun önünde uzun kuyruklar oluştu. Ünlü isimler de filmi çocuklarıyla birlikte izlemeye geldi. Emre Altuğ, Burak Sergen, Şule Zeybek, Mert Ali İçelli-Elif Nun ve Emre Kızılırmak galada yer aldı. Batur, "Oyunculuk konusunda sıkıntı çekmedik. Tecrübeli oyunculardan yardım aldık. Gişe beklentim yok" dedi.