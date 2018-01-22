Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün 3. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı
İbrahim Tatlıses'ten Afrin mesajı
22.01.2018 - 15:56 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin sınırlarını terörden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na sanatçılardan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum" dedi.
Etiketler : İbrahim Tatlıses,mesaj,
538388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/538388.aspx
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