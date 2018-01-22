Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün 3. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı