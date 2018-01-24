Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından, harekata destek verirken destek vermeyen isimler arasında Gupse Özay yer aldı. Gupse, Alaska'daki deprem için üzülüp paylaşım yapınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

MEHMETÇİK CANINI ORTAYA KOYUYOR

Bölgeye barış götürerek, huzur ve güvenlik ortamının sağlanması için elinden geleni yapan Mehmetçik, canını ortaya koymaya devam ediyor.

Afrin'e Sessiz Kalıp Alaska'ya Ağlayan Gupse Özay, Tepki Gelince Paylaşımını Sildi

GUPSE ÖZAY'A TEPKİ

Türkiye'nin gündeminde kahramanlarımız varken açıklama yapmayan ünlülerden biri ise Gupse Özay oldu. Özay, Mehmetçik'in mücadelesine sessiz kalırken Alaska'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depreme tepkisini dile getirdi.

ELEŞTİRİ GELİNCE SİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'na ve şehit haberlerine sessiz kalan Gupse Özay, eleştiri yağmuruna tutulunca 'Alaska' paylaşımını silmek zorunda kaldı.