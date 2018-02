Türkiye Gazetesi

BURCU ÇETİNKAYA

Bu haftaki pazar söyleşim pop müziğimizin efsane ismi Yonca Evcimik ile. Yonca Evcimik’le yolum yıllar önce yine hayvan hakları mücadelesi verirken yunusların tutsaklığını anlatan bir su altı fotoğraf sergisinde kesişmişti. O zamanlar giyim tercihim farklıydı. Ama kalbimde birçok şey aynıydı. Yıllar sonra 2014’te “Burası İstanbul” şarkısının klibinde rol almam için davet ettiğinde ki o zaman tesettür kararı almıştım, ön yargısız tavırları ve sıcacık doğal hâlleriyle kalbimdeki yeri sağlamlaştı. 4 yıl önceki röportajımızda hayvan hakları için verdiği mücadelenin önemine değinmişti, hiç vazgeçmedi. Yine aynı amaç için bir koşturması esnasında Ankara’da buluştuk. Yonca “Sokak hayvanları ve evcil hayvanların haklarını koruyan ‘Yeni Hayvan Hakları Tasarısı’nın çıkması için büyük bir mücadele verdim. Sonuca yaklaşıyoruz. Mücadeleye devam” dedi.



2017 sizin için nasıldı? Hayal ettiğiniz gibi geçti mi ?

Beklentiyi az tutup, anı yaşamayı kendime hayat biçimi edindiğimden beri daha az hayal kırıklığına uğruyorum. O yüzden yılları yarıştırmıyorum kendi aralarında. 2017 kendi içinde güzellikleri olan, bunun yanında dünya ve ülkemiz içinde defolarının bir hayli fazla olduğu bir yıldı. İyiye güzele odaklanıp, kötünün yanından bile geçmemeli.



Hayvan haklarıyla ilgili ciddi mücadeleler verdiniz, son durum nedir?

Bir kıpırdanma var ama ciddi bir adım, bir imza bekliyorum yürürlüğe girmesi için. Ankara’ya sık sık gidip mecliste siyasetçilerle görüşme hâlindeyim. Bu işin artık bu sessiz kulların iyiliği için sonuçlanması lazım.



Neden Yoncimik hayvan hakları için bu kadar uğraşıyor? Bu yola ne zaman ve nasıl baş koydunuz?

Benim bu dünyadaki misyonum bu diye düşünüyorum. Doğduğum andan itibaren zaten hayvan sevgisinin gayet yoğun yaşandığı bir aile içinde büyüdüm. Onlarla bir bağım var. Onların haklarını koruyup kollamak benim görevim. “Yonca Hanım peki ya insanlar?” diyerek çıkış yapan ve uğraşlarımı baltalamaya çalışanlara “Var olmak haktır! Ben kendime bu canlıları, Allah’ın sessiz kullarını seçtim. Gölge etmeyin” diyorum.



Evinizde evcil hayvan var mı?

Hem İstanbul hem de Bodrum’daki evim birçok hayvanım var. Bizim ailede annem ablam hepimizin evimizde baktığımız dostlarımız mevcut yani.



Bir gün müzikten uzaklaşmayı düşünür müsünüz? Albüm üretmek zor oluyor mu? Tıkandığınız oluyor mu?

Ben hiç tıkanmıyorum ama Türkiye’de müziğin çoğu zaman tıkandığı bir gerçek. Ben şu saatten sonra istediğim, keyif aldığım müziği yapıyorum. Üretmek değil, kabul görmek zor. Benim yıllar önce yapıp, ilk etapta yadırganan şeylerin yılların içinde yeni kabul gördüğünü görmek eğlenceli oluyor.



Hem çok medyatik hem de magazinden uzak birisiniz, çok zor değil mi bu denklem?

Hiç zor değil. Göstermek istediğim kadarını insanlarla paylaşırım. Onun haricindeki sınırdan kimse geçemez. Yalan yanlış haber çıkarsa açıklamamı yapar geriye çekilirim. Şu saatten sonra kafam hiç bu dünyanın uğultusunu kaldıracak hâlde değil. Hele ki gittikçe batan bir magazin dünyasının içinde zaten beni göremezsiniz.



Takipçilerinizle aranız nasıl, hayranlarınıza vakit ayırır mısınız?

Gayet güzel bir iletişim var. Saygı çerçevesinde sorulan sorulara cevap vermeye çalışırım fırsat buldukça. Özellikle en başından beri takip eden sevenlerimin yeri ayrıdır.



2018’den beklentileriniz neler?

Barış , huzur ve şu hayvan hakları yasasının tam istediğimiz gibi çıkması.

ONLARA ZARAR VEREN BENİ GÖRÜNCE KORKSUN

En son hangi kitabı okudunuz?

Başlangıç



En son hangi filmi seyrettiniz?

Aile arasında



En sevdiğiniz yabancı sanatçı?

80’lerin sevdiğim müziğini yapan her grup ve şarkıcı



En sevdiğiniz yabancı şarkı?

80’li yıllara ait her şarkı :)



En sevdiğiniz Türk filmi?

Hiç düşünmedim. Ben genelde çok yabancı dizi ve film izlerim.



Evlenmeyi düşünür müsünüz?

Asla asla demem. Ama öyle bir fikrim yok.



Keşkeleriniz var mı?

Olmaz mı? Ama keşke dediğimiz şeyler bize bir şeyler katıyor, dersler alıyoruz. İyikilerimiz daha çok olsun keşkelere nazaran.



Bu kadar genç kalmayı nasıl başarabiliyorsunuz?

Genetiğim sağ olsun.



Yonca Evcimik duygusal mıdır?

Çok. Ama belli etmem. Kol kırılır yen içinde kalırcılardanım.



Elinizde bir sihirli değnek olsa bugün Türkiye’de neyi değiştirirdiniz?

Şu an için aklıma sadece hayvan hakları yasası geliyor.



Öfke var mı hayatınızda, varsa kime var?

Hayvana kötü davrananlara içimde büyük bir öfke var. Öyle birisini canlı karşımda görürsem benden korksun derim.



Sevgiyi nasıl tarif edersiniz?

“Karşılıksız sev paylaş. Sonsuz sevgi ile yaklaş. Ne olursan, kim olursan ol hatırla. Hatırla hepimiz biriz. Yıllar önce “Bir şans daha” isimli şarkımın bir bölümü bu. Sevgiyi büyütmeyi bilmeliyiz. Sevgiden zarar gelmez.