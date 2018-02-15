Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanyon AVM’de gerçekleştirilen gala öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Tatlıtuğ, film çekimlerinin 9 hafta sürdüğünü söyledi. Tatlıtuğ “Kelebeğin Rüyası” adlı filmden 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol almasına ilişkin ise şunları kaydetti: Bundan sonra daha çok beyazperdede görünmek istiyorum, kendi yaptığım projeler içerisinde. Kelebeğin Rüyası’ndan sonra uzun bir ara versem de sinemaya, Hadi Be Oğlum içime sinen, sorumluluğu, hedefi, amacı, söylemi olan bir film. Bundan dolayı da gönül rahatlığıyla yapmak istedim. ‘Hadi Be Oğlum’ 16 Şubat’ta viyona girecek. Galaya filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Burak Hakkı, Burcu Kara, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Tolga Çevik, Burak Deniz, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Amine Gülşe, Akasya Aslıtürkmen, Hakan Ural ve Mustafa Sarıgül’ün bulunduğu çok sayıda isim katıldı.