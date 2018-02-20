Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdemir’in ödülünü, festivalin uzun metraj yabancı film kategorisinde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülen filmin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu aldı. Karamahmutoğlu “Ülkem usta bir oyuncuyu, ben ise çok iyi bir dostumu kaybettim. Türkiye’ye döner dönmez ödülünü yakınlarına takdim edeceğim” dedi.