Özdemir’in ödülünü, festivalin uzun metraj yabancı film kategorisinde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülen filmin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu aldı. Karamahmutoğlu “Ülkem usta bir oyuncuyu, ben ise çok iyi bir dostumu kaybettim. Türkiye’ye döner dönmez ödülünü yakınlarına takdim edeceğim” dedi.
Ödül ölümünden bir ay sonra geldi
20.02.2018 - 02:24 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Turan Özdemir, yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu’nun yaptığı “Mezarcı” filmindeki rolüyle 10. Londra Uluslararası Sinemacılar Festivali’nde “En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Ödülü’ne layık görüldü.
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544965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544965.aspx
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