Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızı Binnaz Avcı, annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı’nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz fakat hastanedeyiz.