Kızı Binnaz Avcı, annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı’nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz fakat hastanedeyiz.
Suzan Avcı ennfeksiyon kaptı, hastaneye yattı
20.02.2018 - 02:34 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : suzan avcı,hastane,
544968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/544968.aspx
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