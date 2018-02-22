Ataşehir'de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış bir kişi yaralanmıştı. Olayın ardından 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 kişiden İsmail Ç. ve Metin Y. isimli 2 kişiyi adliyeye sevk edildi. Ayağından yaralanan Seyfi D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.
Zanlıların polise verdiği ifadelerinde, “mekan sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi. Zanlılardan bir tanesinin yakını ise “Medyatik etmeyin adamı” diyerek medyanın çekim yapmasına tepki gösterdi.
Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda ateş açan zanlılar adliyeye sevk edildi
22.02.2018 - 13:54 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ataşehir'de bir mekanda Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran 3 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış bir kişi yaralanmıştı. Olayın ardından 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 kişiden İsmail Ç. ve Metin Y. isimli 2 kişiyi adliyeye sevk edildi. Ayağından yaralanan Seyfi D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.
Etiketler : volka-konak,atesehir,
545609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/545609.aspx
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