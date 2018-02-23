Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir İnanır ameliyat olacak. Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda kalan İnanır'dan bir haber daha geldi. Duayen oyuncu şah damarından ameliyat olacak. Peki Kadir İnanır'ın neyi var, son durumu nasıl? İşte son dakika Kadir İnanır haberi...

KADİR İNANIR AMELİYAT OLACAK



Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Usta oyuncu Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak.

KADİR İNANIR KİMDİR?



Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkan Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi.

Kadir İnanır'ın unutulmayan bazı filmleri arasında Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım filmleri de var. İnanır ayrıca birçok dizide de rol aldı.