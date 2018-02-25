Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

80 yaşındaki usta oyuncu, hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. İşte o samimi açıklamalar:

Yoğun çalışma temposundan dolayı mevsim geçişlerini bile fark etmedim. Keşke daha az film çekseydim de dörtnala koşsaydım özgürlüğe, baharlara, çiçeklere.

Yürüyemiyordum, fizik tedavi oldum. Şimdi yürüyorum ama uçamıyorum!

Filmlerimde hiç dublör kullanmadım. Neden bu güzel halkımı aldatayım? Başkası benim yerime tehlikeye girecek, atlayacak, bana yakışır mı?

Mehmetçik, her şeye layık. Bu çocukların haklarını ödeyemeyiz. Onları yetiştiren Türk annelerinin ellerinden öpmek lazım.

Eşim Betül, Fransa ve İngiltere’de tahsil gördü. Ailesi artistim diye vermedi. Biz Anadolu çocuğuyuz. Dayadım kapıya atı, kaçırdım onu. İlk zamanlar yemeğe oturuyoruz, tavuk geliyor. Bir sürü bıçak çatal var. Ayak uydurmaya çalışıyorum ama aç kalıyorum. Bir gün dayanamadım, aldım soğanı bir vurdum, tavuğu da elime aldım. Baktım yavaş yavaş o da alıştı.