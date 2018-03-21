Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangaz ne demek? Yangazın anlamı ne?İzliyecilerin severek izlediği ve reytinglerde rekor kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fatih ve Murat karakterleriyle özdeşleşen ikizlere söylenen Yangaz kelimesinin anlamının ne olduğu diziyi seyredenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Fatih ve Murat ikizine neden 'yangaz' deniliyor? Yangaz nedir, ne anlama gelir, kelime kökü nedir? İşte 'yangaz' kelimesinin anlamı...

YANGAZ NEDİR? TIKLA ÖĞREN



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YANGAZ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?



Türkçe "yangurmak" (anırmak kelimesinin kökeni), "yangramak" kelimelerinden gelir. Bu sözcükler gürültü etmek, çınlamak anlamlarına gelir. Aynı zamanda her türlü numarası olan adam. 'Pislik işler çeviren'



ATV CANLI İZLE: Sen Anlat Karadeniz Yeni Bölüm İzle | Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm Özeti, 10. bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz 9. bölümü ile yine nefes kesti. Peki Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? 9. son bölüm özetine haberimizden ulaşabilirsiniz. Her saniyesi ile heyecanı doruklarda yaşatan dizi Sen Anlat Karadeniz'in 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YANGAZ'IN SÖZLÜKTEKİ ANLAMI

'Yangaz' sözlükte şu anlamlara gelmektedir; Düzenci, yalancı.Haylaz, yaramaz.



YANGAZ MURAT (CEM ANIL KENAR) KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da doğdu. Tam adı Cem Anıl Kenar’dır. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde okudu. 2012-2013 yıllarında Ankara’da O.D.T.Ü İşletme Bölümünde okudu. 2013-2014 Binghamton University Business Administrations New York ‘ta okudu. Cem kenar İngilizce (İleri Seviye)’de bilmektedir. Tenis ODTÜ Tenis Klubu yıldızlar lisanslı sporcusudur. Eskrim sporuyla ODTÜ ‘de ilgilendi.



Sen Anlat Karadeniz'deki hatalar şaşırttı ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekim hataları şaşırtıyor.



YANGAZ FATİH (FURKAN AKSOY) KİMDİR?

Furkan Aksoy’un ilk defa kamera karşısına çıktığı dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi olmuştur. İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul’da bulunan Kültür Üniversitesinde eğitim almıştır. Ekranların yeni yüzlerinden olan oyuncu daha ilk bölümden ilgi toplamayı başardı. Fatih’in en büyük tutkusu ise gerçek hayatta olduğu gibi futboldur.



Sen Anlat Karadeniz, Meryem dizisini bitirdi Diriliş Ertuğrul ile reytinglerde yarışan Sen Anlat Karadeniz, Meryem dizisini bitirdi.



Sen Anlat Karadeniz dizisinde Yangazlar olarak anılan Murat ve Fatih dizinin neşe kaynağı da diyebiliriz. Genç ve deli dolu oluşları çapkın oluşları ve de her kavganın olayın içinde olmaları onları seyirciye sevdirdi. Yangazlar’dan Murat Dağdevirenler’in kızı Hazar’dan hoşlanmaktadır. Ama Hazar onun çapkınlığından dolayı hem ona çok sinirlidir hem de o da Murat’ı sevmektedir. Bu yüzden de aralarındaki tatlı atışmalar sevildi.





YANGAZ MURAT KENDİNİ ANLATIYOR İZLE

Sen Anlat Karadeniz'in Murat'ı kendini anlatıyor

"Başka kızlarla eğlenirken bile, bir gün Nazar'a sevdalanacağımı bilirdim."Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.