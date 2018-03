Türkiye Gazetesi

En iyi yabancı diziler, çok izlenen yabancı diziler merak konusu oldu. Birbirinden çok başarılı diziler Türkiye'de de büyük hayran kitlesi topladı. En çok izlenen diziler diyince akla gelenler neler? Sinemalarda yeni filmlerin az olduğu şu sıralarda bir dizi rüzgarı var ki ortalığı kasıp kavuran cinsten. Peki en çok beğenilen diziler neler, en çok izlenen diziler hangileri? İşte bu noktada siz değerli okurlarımıza yardımcı olmak derlediğimiz haber. En popüler yabacı diziler de sizler için burada. İçinde izledikleriniz ve daha fazlası var. İşte en iyi dizilerin yer aldığı haberimiz.



Game of Thrones

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olan Game of Thrones ile başlayalım. IMDb puanı 9.5 olarak dikkat çeken yapımlardan biri. David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yapılan fantastik televizyon dizisi. Dizi, Amerikan televizyon kanalı HBO'da yayınlanmakta... Çekimleri; Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanlar ile Belfast'taki bir stüdyoda gerçekleşmiş. İlk bölümü, 17 Nisan 2011 tarihinde yayınlanan dizi Türkiye'de de çok seviliyor.



La Casa De Papel

Son günlerin en çok konuşulan iyi dizilerinden biri. Hattan şimdiden gelmiş geçmiş en iyi diziler arasına girdi diyebiliriz. Konusundan çekimlerine, oyuncularından yönetmenine kadar büyük bir başarı yakaldılar. İspanyol yapımı olan dizinin en büyük hayran kitlelesinin bir kısmı da Türkiye. Üzerinde önceden çalışılan efsane bir soygun planı. Profesor, Berlin, Tokyo, Rio gibi şahane karakterler ve Dali maskeleri... La Casa De Papel'in Türkiye'de bilinen adına kağıt evi. Dizinin adı soygun yapılan yeri işaret ediyor. Dizi İspanyol kanalı olan Antena 3‘te, 1.sezon 9 bölüm, 2.sezon 6 bölüm olmak üzere toplam 15 bölümde biten diziyi Netflix satın alarak normal süresi 60 dakika civarı olan bölümlerini standartlarına çekerek 40-45 dakikalık bölümlere ayırıp 13 bölümlük bir 1.sezon sundu. Hala izlemeyenleriniz varsa en kısa zamanda başlayabilirsiniz.



Narcos

Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi’nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya’ya yollanır. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanacak dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu ediyor. Aksiyonun ve dramın soluksuz devam ettiği dizi de yine ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi en iyi yabancı dizilerden biri olarak kabul edilmişti. Narcos'un IMDb puanı ise 8.9



Sherlock

Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması... Bir farkla çünkü Sherlock günümüz Londra'sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanındaki isim ise yine Doktor Watson, en büyük düşmanı da yine Moriarty. Adresi yine Baker Street.. Değişen şeyler de var elbet, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Sherlock her şeye rağmen en beğenilen, en iyi diziler arasında. Sherlock severler senelerce yeni bölümü bekliyor. (IMDb 9.2)



Breaking Bad

50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi olarak durumu iyi olmadığından ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş başlar ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Ne olduysada bu haberden sonra oldu. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. Yaşanan olay örgüsüyle birlikte tanıdığı/tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir. (IMDb 9.5)



Black Mirror

Öye bir dizi düşün ki dizi ama hiç bir bölümü konu olarak bir biri ile bağlantılı değil. Öyle bir dizi düşün ki her bölümden oyuncular A'dan Z'ye değişsin. Kulağa biraz garip geliyor olabilir ama Türkçe adıyla Kara Aynalar da en iyi dizilerden biri. İngiliz yapımı olan bu dizinin her bölümü farklı bir hikayeyi, farklı oyuncularla ve farklı yönetmenlerle anlatıyor. Öykülerin yazarı Charlie Brooker; seyirciyi emniyetsiz bir dünyaya başarıyla sürüklerken, farklı gerçekliklerin ve şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz açmazların olduğu bir dünya oluşturuyor. Gerçeklerden çok da uzakta olmayan bir fantastik dünya bu. (IMDb: 8.8)



House of Cards

Gerek dizi gerek konusu gerek dizi dışında gelişen olaylarla ismini çok sık duyduk. En iyi dizilerden biri de House of Cards. Tüm dünyada en medyatik kişiler olan siyasetçilerin ve bulundukları siyaset meydanının arka bahçesini hiç merak ettiniz mi? Bunu kurgusal açıdan olsa da “Neden gerçek olmasın ki?” dedirtecek kadar sert bir biçimde işleyen House of Cards’da Kevin Spacey ve Michel Gill’in olağanüstü derecede başarılı oyunculuklarıyla bir dış işleri bakanının Amerikan Başkanlığı’na oynaması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.



Taboo

İsmini ilk defa duyanlarını olabilir çünkü daha oldukça yeni bir yapım. Taboo’da Tom Hardy gibi bir ismin hem aktör hem yapımcı olarak yer aldığını, yönetmenin ise The Martian ile adını milyonlara duyuran Ridley Scott’ın olduğunu söylemek yeterli olacaktır siz değerli dizi severler için. Son 10 yılını Afrika’da geçirip 1814 Londra’sına geri dönen bir adamın hayatını konu alan yapım, bu yılın favorilerinden olacağını şimdiden gösteriyor.



Vikings

8. yüzyıl İskandinavyası’nda geçen dizi, basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü ekranlara taşıyor. En iyi dizilerden biri olan Vikings'i izlerken Ragnar’ın acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler’in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz. (IMDb 8.6)



Prison Break

En iyi diziler listesinde ismi en üst sıralarda yer alanlardan bir tanesidir. Bir inşaat mühendisi olan Michael Scofield, Başkan Yardımcısı'nın kardeşini öldürmek suçuyla idam cezasına çarptırılan ağabeyi Lincoln Burrows'u kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini farkedince işi kendisi halletmeye karar verir ve kusursuz bir hapisten kaçış planı hazırlar. Ardından göstermelik bir banka soygunu düzenler ve cezaya çarptırılır.Bu planların hepsini şüphenelenmeyecek şekilde vücutuna dövmesini yaptırır. Sağlık sorunlarını bahane eden Michael, ağabeyinin bulunduğu Fox River Eyalet Hapishanesi'ne gönderilir. Michael, içeride beklenmedik durumlarla karşılaşır ve ağabeyini kaçırmak için girdiği hapishaneden 7 kişiyi daha kaçırmak zorunda kalır. Bu sırada planlarını hayata geçirmek için revir doktoru Sara Tancredi'yi ve hapishane müdürü Henry Pope'u kullanır. Bu sırada da Sara'ya aşık olur. Michael'ın kaçış planında azılı gardiyan şefi Brad Bellick onun planını zora sokmaktadır. (IMDb 8.5)



Shameless

Yok böyle bir aile. Düşünün; her bir ferdi bir başka pis işe bulaşmış olsun. Sorunlu bir baba ve yaşları 2'den 20'ye uzanan 6 çocuk, terkedip giden bir anne. Shameless böyle bakınca çok karanlık gibi görünüyor olabilir ama dram yerine, trajikomik bir hikaye çıkarmayı başaran en iyi dizilerden bir tanesidir. Dünya çapında ses getiren bu dizinin Türkiye'ye uyarlanmış halini de izliyoruz. Bizim Hikaye dizisinin konusunun da bu diziden uyarlanma olduğunu dip not olarak verelim. (IMDb 8.7)