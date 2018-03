Türkiye Gazetesi

Survivor'da Kim Gitti, Kim Elendi? Survivor 2018'de her pazar olduğu gibi bu pazarda Acun'un dediği gibi her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık oyunu oynandı. Nagihan'ın Gönüllülere geçmesi takıma büyük bir ivme kazandırdı. Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? diye merak edenler için Turabi bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Nihat Doğan, Damla Can, Murat Ceylan eleme adayı oldu. Bu üç isimden yarınki sms sonuçlarına göre Survivor'dan kimin gideceği belli olacak. Haftanın en iyi performansının sahibi Sema olarak ikinci kolyeye hak kazandı. Turabi ve Sema'nın konseyde adı yazılamayacak. Turabi, Damla'nın ismini verdi. Sema ise Murat'ın ismini söyledi. Gönüllüler dokunulmazlık oyununda ilk galibiyetlerini aldılar. All Star bu akşam büyük şok yaşadı. Acun Ilıcalı Twitter'dan, 'Bu akşam olaylı bir Survivor var, bence kaçırmayın.' diye izleyicilere önceden sinyali verdi. Bu akşam All Star'ın dokunulmazlığı kaybetmesiyle Survivor'da yer yerinde oynadı. Nihat Doğan, Nagihan'ı ihanetle suçlayarak, şampiyon olamayacaksın dedi. İki takımda kıran kırana bir mücadele verdi. Sema, 'Nagihan'ın varlığı yokluğu bizi bağlamaz sakatlıktan dolayı bugünkü oyunu kaybettik.' dedi. Acun bu yorumlara çok sert çıktı. Bir Nagihan'ı gönüllülere geçti diye suçluyorsunuz bir de bizim için önemi yok diyorsunuz dedi. Survivor'da Kim Gitti, Kim Elendi? Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti?, Survivor 2018 elenen kim? gibi tüm merak ettikleriniz haberimizde.

İŞTE ELENME ADAYI O İSİMLER...

ACUN: BU AKŞAM SURVİVOR'DA OLAY VAR

Survivor'ın yeni bölümünde, Nagihan Gönüllüler takımına geçerek herkesi şaşırtırken, Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşamki bölümde olay var.TV8 ekranının sevilen programı Survivor'da bu akşam yer yerinden oynayacak.Programın sunucusu Acun Ilıcalı bile Twitter'dan gönderi paylaştı. Acun Ilıcalı Twitter hesabından, "Bu akşam olaylı bir Survivor var, bence kaçırmayın." diyerek izleyicileri uyardı.

GÖNÜLLÜLERDEKİ MELİH ÖZKAYA'NIN SURVİVOR HAYATI BİTTİ



Acun Ilıcalı, “Bir dokunulmazlık oyununda birlikteyiz. Survivor’ın en önemli oyunu olduğunu olduğunu biliyorsunuz. İki önemli haberimi var birincisi Melih ile ilgili. Sakatlığı sebebi ile Melih yarışmaya devam edemeyacek. Doktorumuz tarafından kontrolleri yapıldı, devam edemeyecek. Melih için Survivor bitmiş oldu.” dedi.

NAGİHAN ALL STAR TAKIMINDAN GÖNÜLLÜLERE GEÇTİ

Ilıcalı, “Hakan’ı Gönüllüler takımına geçirdiğimizde All Star’dan bir kişi daha geçmek istediğini bize söyledi, biz kabul etmedik. Daha sonra bir daha geldi biz yine kabul etmedik. Arkadaşlar bugünden itibaren Gönüllüler takımına geçecek. Kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nagihan artık Gönüllüler takımında.” diyerek Gönüllüler takımına müjdeli haberi verdi.





SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor son bölümde All Sta takımı ile Gönüllüler takımı kaburga sandviç ve patates ödülü için karşı karşıya geldi. Kazananın Survivor Romanya ile karşılaşacağı mücadeleyi 10-7 All Star takımı kazandı.