Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan erişim engeli talebi

Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Perperişan' adlı şarkısı hakkında erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mabel Matiz'in ‘Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

ERİŞİM TALEBİNİN NEDENİ DİLEKÇEDE

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLAR CİMER'E BAŞVURU YAPTI

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin ‘Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi. Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

