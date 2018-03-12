Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın önceki akşam Vadistanbul'daki Jolly Joker'de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı 3 aylık hamile Şükran Ovalı'nın düşük tehlikesi olduğunu açıkladı.

"DÜŞÜK TEHLİKESİ VAR"

Ünlü popçu, sözlerine şöyle devam etti: "Şükran benim komşum. Geçen akşam aradı ve çok ağladı. Kaza sonrası yapılan haberlere inanılmaz üzüldü. Düşük tehlikesi var. Hamile bir insanı düşünmek lazım, deliriyorum böyle şeylere. Caner de çok üzgün."

CANER, TAKSİYE ÇARPIP KAÇMIŞTI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'nın geçen hafta arabalarıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarpıp kaçtığı iddia edilmişti.

"BEBEĞİME BEDDUA ETTİLER"

Şükran Ovalı ise "Doğmamış bebeğime beddua ettiler" diyerek taksiciyi suçlamıştı.