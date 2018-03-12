Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının sayılı aktörlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam bir alışveriş merkezinde kameraların önüne geçti. Toplantıya Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı.

"DOKTORLARIMIN DIŞINDA HİÇBİR SPEKÜLASYONA İNANMAYIN"

Tedavi sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için, sonra da Türkiye'nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiç bir arızası olmayan, sağlıklı bir insan olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans. Büyük bir mutluluk. Ortalama bir aydır Türkiye'nin her tarafından bana gösterilen sevginin, saygının, duaların rakamını sizlere söylemeyeceğim. Çok büyük. Bana tekrar hayatta güzel duygularla yaşama heyecanı veren bu olgulara hayatım boyunca hep saygılı hep sevgili kalacağım. Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" dedi.

"PIHTININ KALPTEN GELDİĞİNİ TESPİT ETTİĞİMİZ İÇİN AMELİYATTAN VAZGEÇTİK"

Kadir İnanır'ın doktoru ve arkadaşı Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, Kadir İnanr'ın basında yer alan ameliyat olma durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

İlk planda anjiyo yapıldığında gördüğümüz, şah damarında darlık vardı. Şah damarı darlığını, biz pıhtının ondan kaynaklandığını zannettik. O nedenle buradaki problemin ortadan kaldırılması için kalp, damar cerrahı Prof. Dr. Ergun beye hastamızı verdik. Ergun bey bu ameliyatı yapacak kişiydi. Aynı zamanda bu ameliyat yapılmadan önce kalbine bakılması lazım. Bu hazırlık bize başka bir arızayı daha teşhis etmemizi sağladı. Bunu çözdükten sonra stand nedeniyle verilen ilaçlar bizi tekrar bir değerlendirme yapmaya itti. Çünkü bu ilaçların belirli bir komplikasyonu olabilirdi. Bu nedenle biz hedeflediğimiz şah damarı ameliyatını yeniden değerlendirdik. Kadir beyi yeniden incelemeye tabi tuttuk. Bu neticede bu ameliyattan vazgeçtik. Bu pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için bu ameliyattan vazgeçtik. Şu anda kritik bir tehdit edici durumu yok. Kadir bey böyle bir operasyon geçirdiği için bazı kurallara uyacak.