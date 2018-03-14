Yeni imajıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, anında sosyal medyanın diline düştü.
"SAKAL ERKEĞİN HER ŞEYİYMİŞ"
Kıvanç'ın yeni imajı için, "Sakal erkeğin her şeyiymiş.", "Kıvanç bile çirkin olabiliyormuş" yorumları yapıldı.
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Yeni imajıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, anında sosyal medyanın diline düştü.
"SAKAL ERKEĞİN HER ŞEYİYMİŞ"
Kıvanç'ın yeni imajı için, "Sakal erkeğin her şeyiymiş.", "Kıvanç bile çirkin olabiliyormuş" yorumları yapıldı.
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ,Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajı,