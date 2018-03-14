Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni imajıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, anında sosyal medyanın diline düştü.

"SAKAL ERKEĞİN HER ŞEYİYMİŞ"

Kıvanç'ın yeni imajı için, "Sakal erkeğin her şeyiymiş.", "Kıvanç bile çirkin olabiliyormuş" yorumları yapıldı.