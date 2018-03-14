Yeni imajıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, anında sosyal medyanın diline düştü.

"SAKAL ERKEĞİN HER ŞEYİYMİŞ"

Kıvanç'ın yeni imajı için, "Sakal erkeğin her şeyiymiş.", "Kıvanç bile çirkin olabiliyormuş" yorumları yapıldı.