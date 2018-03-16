Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILMIŞ

Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

EKONOMİK ANLAŞMAZLIK SEBEBİYLE DİZİDEN AYRILMADIM"

Dizinin yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım" dedi.

"BAŞKA ROLLER İSTİYORUM"

Furkan Kızılay "Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" diye konuştu, Kızılay, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" dedi. Survivor 2017'de yer alan Furkan Kızılay o dönem de Havuç karakteri dışında bir rolde oynamak istediğini sık sık söylüyordu. Çocuklar Duymasın'a Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan katılmıştı.