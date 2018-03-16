Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.

Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

''MİNİK KALPLİ MELEĞİM. SENİ ÇOK SEVİYORUM. BENİ BEKLE...MURTY'N''

Bu arada Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, iki gün önce Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan ölüm ilanında ''Minik kalpli meleğim... Seni çok seviyorum... Beni bekle... Murty'n...'' ifadelerine yer vermişti.

Mina Başaran'ın tabutunu nişanlısı omuzladı, gözyaşları sel oldu İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan son yolculuklarına uğurlandı.Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu.