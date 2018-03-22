Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin kaliteli yapımları oluşturacak imkân ve kabiliyete kavuştuğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti: “Rambo diye olağanüstü bir tip doğurdu Hollywood. Vietnam mağlubiyettir, perişanlıktır aslında. Bizim ise Rambo üretmemize gerek yok. Cüneyt Arkın’ın Battal Gazi’si çok daha gerçektir çünkü tarihte vardır. Danişment Gazi vardır, Süleyman Şahlar, Afrin Beyler, Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Fatih vardır. Bizim yeniden bir kahraman üretmemize ihtiyaç yoktur. Yeter ki bunları hikâyeleştirip senaryolaştıralım.” Turan, Türk tarihinin dünyanın en büyük hazinesi olduğunu, bu hazinenin gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.