Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona iddialı yapımlarla başlayan Kanal D, beklediği reytingleri alamayınca dizilerini bir bir yayından kaldırmaya başladı. Öyle ki artık fişi çekilen dizilere final bile yaptırılmıyor. Bunun son örneğini 'Gülizar' dizisinde gördük.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYORDU

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide başrollerde Farah Zeynep Abdullah, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş yer alıyordu.

FİNAL YAPMA HAKKI BİLE TANINMADI

Cumartesi günleri ekrana gelen dizi, bu hafta final bölümüyle ekrana gelecekti. Ancak yayın akışında yer almaması 'Final yaptırılmadan yayında kaldırıldı' yorumlarına neden oldu.