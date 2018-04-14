Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol kolunda kırık oluşan ve Isparta Şehir Hastanesinde ameliyatla platin takılan ünlü sanatçının Muğla’nın Fethiye ilçesine gideceği ve bir süre orada istirahat edeceği öğrenildi. Kazadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, tedavisi için herkesin seferber olduğunu ileten Kabaklı “Cumhurbaşkanımız her zaman yüreğini açar. Haberi duyar duymaz aradı: ‘Merak etme orada sana iyi bakarlar’ dedi. Dediği gibi de oldu. İlgisi için kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni merak etmesinler. Ben iyiyim. Kalıcı bir hasar almadan bu badireyi atlatacağım” dedi. Feti Kılıç ISPARTA İHA