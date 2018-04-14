Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı reyting yarışında cumartesi gecesinin birincisi Survivor oldu.

ACUN'UN TAKTİĞİ TUTTU

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor cumartesi günleri birinci olamıyordu. Acun Ilıcalı'nın ünlülerdeki yarışmacılardan Hilmicem, Damla ve Murat'ı Gönüllülere gönderme taktiği tuttu. Acun Ilıcalı'nın programı cumartesi gecesini birinci kapattı.

YENİ GELİN 2. OLDU

Her hafta cumartesi gecesinin birincisi olan Yeni Gelin dizisi ise bu hafta 2. sıraya geriledi.

İşte reyting listesi:

