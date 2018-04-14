Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dokunulmazlık oyunları artık 2 kez oynanıyor. Survivor'da Acun'un sürekli söylediği burada her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık. Bu gerçekle eleme stresi ile üst üste kaç haftadır baş eden Gönüllüler bu hafta dokunulmazlığın sahibi olabilecek mi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? izleyenler dokunulmazlık oyunu biter bitmez bu sorulara cevap arıyor. Her hafta heyecan,stres, adrenalin, açlık katlanarak artıyor. Gönüllüler takımı ödül oyunlarını kaybettikçe güçleri azaldı. Durum böyle olunca Nagihan geçen konseyde Acun'dan Cumali'yi Ünlülere geçirmesini talep etti. Acun bununla ilgili toplantı yapacaklarını kararlarını sonrasında açıklayacağını belirtti. Ancak Gönüllülerin oyun kaybetmesinin sorumlusunun Cumali olmadığını söyledi Acun. Nagihan ve takıma katılamdığını belirtti. Hakan ise Cumali ile çok yakın olduğu için bu olayın dışında durmayı tercih etti. Cumali Ünlülere geçti mi? diye merak edenler bu akşam kesin cevaplarını alacak.Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim gitti? için haberimize şöyle bir göz atmanız yeterli. İşte 14 Nisan Survivor Eleme

SURVİVOR'DA ERZAK KRİZİ

Survivor fragman videosu yeni haftanın ödül oyununa moral ile çıkacak olan gönüllülerde Cumali gerginliği yaşanacağını gösterdi. Cumali’nin takım arkadaşlarını yanlış yönlendirdiğini ifade eden Hakan “Çıldırdık burada” diyerek tepkisini gösterecek. Üst üste gelen galibiyetler sonrasında rehavete kapıldıklarını ifade eden Turabi ise Survivor 2018 46. bölümde özeleştiri yapacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE BERNA SAKATLANIYOR

Survivor’ın yeni bölümünde Ünlüler takımında yer alan Berna Canbeldek, havuza atladığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Bir anda acılar içinde kalan Berna’ya ilk müdahaleyi Metin Kuş yaptı.Survivor’ın 45. bölümü bu akşam TV8’de seyircisiyle buluştu. Yeni bölümde iki takım ilk önce yemek ödülünde mücadele verdi. Bu oyunu Gönüllüler takımı kazandı. İkinci oyunda ise korkunç bir kaza yaşandı. Berna Canbeldek, engelden havuza atladığı sırada sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Berna gözyaşı dökerken Survivor sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu.

ALP KIRŞAN’DAN BERNA AÇIKLAMASI



Yarışmanın sunucusu Alp Kırşan, Berna’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak “Sanıldığı kadar kötü bir durum yok. Berna, Metin Kuş’un gözetimi altında… Sevindirici haber, kırık ya da çıkık yok. Birazdan aramızda olacağını sanıyoruz.” dedi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 9 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Atış ve beceri gerektiren oyunda yine ünlüler takımı fırtına gibi esti ve ödülü kazanan taraf oldular. Ödülü kazanan ünlüler takımı pirzola ve pilav ödülünü afiyetle yediler.

CUMALİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Murat’ın ve yeni gelen diğer arkadaşlarının üzerine binen yükün daha da artacağı bölümde uzun süre sonra ilk galibiyet geldi. Kadroların güçlenmesinin ardından yine dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerdeki moral bozukluğu bu hafta yerini sevince bıraktı. Ünlüleri mağlup eden gönüllüler küllerinden yeniden doğduklarını ifade ettiler.

SURVİVOR’DA GEÇEN HAFTA KİM GİTTİ?

Bir kez daha dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde Cumali ilk aday olarak belirlenmiş ardından bireysel oyunun sahibi olan Damla, Yağmur’u eleme potasına sokmuş son olarak da Funda arkadaşları tarafından listeye dahil edilmişti. Funda, Yağmur ve Cumali adaylarından Survivor’dan elenen isim Funda Alkayış oldu.