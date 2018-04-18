Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Casa Da Papel 3. SEZON.... La Casa Da Papel 3. yeni sezonu başlıyor. La Casa Da Papel yeni sezonu mu başlayacak, La Casa Da Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak , sorularınızın cevabı burada. Son zamanlarda Türkiye de dahil tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi La Casa Da Papel 3. sezondan devam edeceğini açıkladı. Peki La Casa Da Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak? La Casa Da Papel devam mı edecek? La Casa Da Papel nasıl devam edecek, yeni konusu ne olacak? İspanya yapımı dizi La Casa De Papel özel tanıtım videosu ile sevenlerine müjdeyi verdi. İşte La Casa Da Papel özel tanıtım videosu, La Casa Da Papel yeni sezon konusu, La Casa Da Papel 3. sezon ne zaman başlayacak, La Casa Da Papel izle

LA CASA DA PAPEL NE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa Da Papal 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa Da Papel yeni sezon konusu belli oldu mu? Soygun devam mı edecek? Yeni bir soygunmu gerçekleşecek? La Casa Da Papel yeni sezona dair merak ettikleriniz burada. Sevilen dizinin yayın tarihi La Casa De Papel‘in Twitter hesabından açıklandı.

Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel ‘in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

İlk bölümü 2 Mayıs 2017’de yayınlanan, 23 Kasım 2017’de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek.

LA CASA DA PAPEL 3. SEZON ÖZEL TANITIM

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

2. SEZON NASIL BİTMİŞTİ?

İspanyol Kraliyet Darphanesi soygununu ele alan La Casa De Papel, Profesör ve ekibinin kurduğu planın başarıyla tamamlanmasının ardından final yapmıştı. Finalde Raquel'in, Profesör'ün kendisine verdiği kartpostallardan yola çıkarak koordinatlara ulaşması ve Profesörü bulması, akıllarda 3. sezon yayınlanacak mı sorusunu getirmişti.

Oyuncular

Úrsula Corberó - Tokyo

Itziar Ituño - Raquel Murillo

Álvaro Morte - Profesör

Pedro Alonso - Berlin

Alba Flores - Nairobi

Paco Tous - Moskova

Jaime Lorente - Denver

Miguel Herrán - Rio

Darko Peric - Helsinki

Kiti Mánver - Raquel'in annesi

Enrique Arce - Arturo Román

María Pedraza - Alison Parker

Anna Gras - Mercedes

Fernando Soto - Ángel

Juan Fernández - Coronel Prieto

Fran Morcillo - Pablo

Esther Acebo - Mónica Gaztambide

Clara Alvarado - Ariadna