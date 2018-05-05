Aslı Orcan-Yetkin Dikinciler çifti, yeni doğan bebeklerine 'Lâl' ismini verdi.Yetkin Dikinciler ile kendisi gibi oyuncu olan Aslı Orcan, 2014 yılında, Kuşadası'nda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirmişti.Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde, “Doğum için artık gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyız, inanılmaz güzel bir duygu. Henüz isim kafamızda netleşmedi sağlıklı doğsun da gerisi hiç önemli değil" açıklamasını yapmıştı.
Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çiftinin mutlu günü
05.05.2018 - 23:29 | Son Güncelleme: 05.05.2018 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu çift Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği dünyaya geldi. Dikinciler, güzel haberi sosyal medya hesabından, "5 Mayıs 2018. İçimizden gelen ses. Lâl" notunu düşerek duyurdu.
Etiketler : Oyuncu çift Yetkin Dikinciler,Aslı Orcan,magazin,
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