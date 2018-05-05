Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslı Orcan-Yetkin Dikinciler çifti, yeni doğan bebeklerine 'Lâl' ismini verdi.Yetkin Dikinciler ile kendisi gibi oyuncu olan Aslı Orcan, 2014 yılında, Kuşadası'nda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirmişti.Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde, “Doğum için artık gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyız, inanılmaz güzel bir duygu. Henüz isim kafamızda netleşmedi sağlıklı doğsun da gerisi hiç önemli değil" açıklamasını yapmıştı.