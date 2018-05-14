Kutlamalarda, Dalkılıç sahnede iken gururumuz Solo Türk ise göklerde yaptıkları gösteriyle büyük beğeni topladı. Dalkılıç, geleceğin pilotlarıyla sahnede birlikte düet yaptı. Pilotlar ve Dalkılıç sahnede N’eyleyim İstanbul’u şarkısını birlikte seslendirdi. Dalkılıç bu özel konseri için “Uzun zamandır Kartallar Haftası’nda sahneye çıkmayı hayal ediyordum ve çok mutlu oldum” dedi.
Pilotlarla düet yaptı
14.05.2018 - 03:00 | Son Güncelleme: 14.05.2018 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Son Liman” isimli şarkısını piyasa sürmeye hazırlanan Murat Dalkılıç, Hava Harp Okulu Genç Kartallar Haftası kutlamaları kapsamında konser verdi.
Etiketler : murat dalkılıç,
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