Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutlamalarda, Dalkılıç sahnede iken gururumuz Solo Türk ise göklerde yaptıkları gösteriyle büyük beğeni topladı. Dalkılıç, geleceğin pilotlarıyla sahnede birlikte düet yaptı. Pilotlar ve Dalkılıç sahnede N’eyleyim İstanbul’u şarkısını birlikte seslendirdi. Dalkılıç bu özel konseri için “Uzun zamandır Kartallar Haftası’nda sahneye çıkmayı hayal ediyordum ve çok mutlu oldum” dedi.