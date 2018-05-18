Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tilbe’nin birbirinden sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı çalışma, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. 39 sanatçının seslendirdiği 39 şarkının yer aldığı “Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları” isimli projesi, ‘Volume 1’ ve ‘Volume 2’ olarak iki ayrı albümde, toplamda dört CD olarak raflardaki yerini aldı. Üzerinde iki yıla yakın süredir titizlikle çalışılan projede Tilbe’nin ‘Taraf’ isimli yeni şarkısı da bulunuyor. İşte albümdeki yıldızlar: Aleyna Tilki feat. Emrah Karaduman, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz, Berkay, Cem Belevi, Ceylan Ertem, Demet Akalın, Deniz Seki, Derya Uluğ, Ece Seçkin feat. Ozan Doğulu, İrem Derici, İntizar, Koray Avcı, Kutsi, Linet, Mabel Matiz, Merve Özbey, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Niran Ünsal, Edis, Emre Kaya, Elif Kaya, Ferhat Göçer, Gülşen, Hakan Altun, Hande Yener, Işın Karaca, İlyas Yalçıntaş, Oğuzhan Koç, Röya, Selim Çaldıran, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Sibel Can, Simge Sağın, Zara, Zerrin Özer.