Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir program için Bilecik'e giden Bozdağ, ilk olarak dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Bozdağ, dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da olacağını belirtti. Bozdağ "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osman Gazi'nin hikâyesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Bu yaz, coğrafi geziler yapacağız. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje Diriliş Osman doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir, bilmiyorum ama belki Diriliş Osman veya Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu. Bozdağ, oyuncuları karakter olarak inşa edenin kendileri olduğunu ifade ederek, "Bütün hedefimiz karakteri seyirciye sevdirmek. Tepki olduğu zaman da mutlu oluyoruz çünkü bizim sevdirdiğimiz karakter. O karakteri artık bir müddet rafa daha doğrusu senaryonun dışına alıyoruz. Tepkilerin de olması çok doğal çünkü çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.