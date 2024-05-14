Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza

‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi nedenlerle cezaevine giren Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanırken, istenen ceza da belli oldu.

‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi nedenlerle haklarında soruşturma açılan ve cezaevine gönderilen Candan kardeşlerin cezaları belli oldu.

CANDAN KARDEŞLER İÇİN İSTENEN CEZALAR

Sabah’ta yer alan habere göre; savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

Geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLDİ

16 Kasım 2023’te tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 39 kiloya kadar düştü. Anoreksiya nevroza hastalığına yakalanan Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Çıktıktan sonra ilk kez konuşan isim, verdiği röportajda “Bir iki küçük çocuğa da kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmadı. Kitaplarımız vardı, yeri geldi televizyon dizileri izledik. Haftanın bir günü kantin var, alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık. Zaman geçiyor…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" suçundan gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te ise sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, çıktıkları mahkemede dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirtti.

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" demişti.